Iran ontwikkelt nog altijd atoomraketten, en schendt zo een resolutie van de VN-Veiligheidsraad. Dat zeggen althans Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië in een gezamenlijke brief aan VN-secretaris-generaal Antonio Guterres.

De brief dateert van 21 november, maar werd woensdag in New York bekendgemaakt. De VN-ambassadeurs van de drie Europese landen vragen Guterres dat hij de VN-Veiligheidsraad in zijn volgende rapport op de hoogte brengt van het feit dat de Iraanse activiteiten “incompatibel” zijn met de resolutie van de Veiligheidsraad die de nucleaire deal met Iran goedkeurt.

In de brief noemen de drie landen verschillende draagsystemen die met een springlading uitgerust kunnen worden. Via sociale media verspreide opnames, op 22 april, toonden een test van de Shabab-3-raket die technisch de mogelijkheid heeft een atoombom te vervoeren, aldus de drie landen.

Vanuit Iran werden de aantijgingen al verworpen. Minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif noemde de brief “een wanhopige leugen om hun miserabele incompetentie toe te dekken om zelfs het minimum van hun eigen verplichtingen na te leven”.

De nucleaire deal met Iran wankelt al langer. Vorig jaar zei de Amerikaanse president Donald Trump die deal eenzijdig op.