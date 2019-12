Sint-Truiden -

Twee dagen voor de clash tussen STVV en Club Brugge, nodigde Simon Mignolet de pers uit in zijn koffiezaak Twenty Two Coffee in Sint-Truiden. De broers Mignolet slaan de handen in mekaar met Brouwerij & Distilleerderij Wilderen en brengen samen een koffielikeur op de markt: Twenty Two Coffee Liquor, een likeur van 22%.