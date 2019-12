Vrijdagavond wordt in Diepenbeek de laatste wens vervuld van jazztrompettist Danny Vervoort. De 60-jarige muzikant vecht tegen een terminale longkanker, maar kan dankzij Ambulance Wens toch de uitvoering van het muziekstuk bijwonen dat speciaal voor hem geschreven werd.

Zeventig muzikanten van twee harmonieën slaan vrijdagavond de handen in elkaar voor het laatste eerbetoon aan Hasselaar Danny Vervoort. In buurthuis De Kei in Diepenbeek brengen Kunst na Arbeid uit Gors ...