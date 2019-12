Ophef rond voorpagina Italiaanse krant, Romelu Lukaku heeft het laatste woord

Black Friday. Het staat in koeien van letters op de voorpagina van Corriere dello Sport, met links een foto van Romelu Lukaku (Inter) en rechts een foto van zijn voormalige ploegmaat Chris Smalling (AS Roma). Ophefmakend, en dat is nog zacht uitgedrukt - Italië kreunt momenteel onder de racistische incidenten in het voetbal. “Lukaku is hier erg gevoelig voor”, reageert zijn manager Federico Pastorello.