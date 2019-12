Italiaans sprekende man steelt met trucje gsm in beautysalon

Lanaken -

Woensdagmiddag heeft een Italiaans sprekende man op een geraffineerde manier een dure iPhone kunnen stelen in het schoonheidssalon Divalicious Beauty in galerie Da Vinci op de Stationsstraat in Lanaken. Met een stratenplan vroeg hij de weg en zorgde zo voor verwarring om de gsm te kunnen stelen.