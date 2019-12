If you pay peanuts, you get monkeys. Het was de liberale politicus Herman De Croo die het citaat van de flamboyante Brits-Franse ondernemer James Goldsmith in ons land ingang deed vinden. Telkens als het gaat over de lonen van topmanagers en andere functies waar we het woordje ‘top’ voor zetten, gebruiken we het citaat om aan te duiden dat je krijgt waar je voor betaalt. Het citaat wordt nooit gebruikt voor arbeidersfuncties.