Rellen in Parijs bij betoging tegen pensioenhervorming

In Parijs zijn er donderdagnamiddag rellen uitgebroken op de manifestatie tegen de pensioenhervormingen van president Macron. Tientallen gemaskerde individuen, volgens de Franse zender BFMtv radicale jongeren, sloegen in de buurt van de Place de la Republique ruiten in en gooiden een aanhangwagen omver. De politie zette traangas in en begon mensen op te pakken.