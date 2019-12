In de zaak van de fraude met de witte kassa worden enkele Limburgse horeca-uitbaters ervan verdacht hun kassa te manipuleren om zo de belastingen te omzeilen. Maar hoe werkt die fraude precies?

Sinds 1 januari 2016 is de witte kassa of het geregistreerde kassasysteem (GKS) voor horecazaken verplicht. Het is sinds dan verplicht een btw-kasticket aan de klant te geven en de bestelling van elke ...