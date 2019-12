Het proberen waard? Een restaurant dat vliegtuigmaaltijden serveert

Het merendeel van de passagiers kijkt niet bijzonder hard uit naar de maaltijd die ze geserveerd krijgen tijdens een lange vlucht, maar het Maleisische AirAsia is zo zeker van hun keuken dat ze een eigen restaurant openen met dezelfde maaltijden op het menu.

Luchtvaartmaatschappij AirAsia wil zijn inkomstenbronnen diversifiëren en opende maandag zijn allereerste restaurant, in een winkelcentrum in Kuala Lumpur.

Voor trouwe klanten zal de menukaart een feest van herkenning zijn, want een derde van de maaltijden die er worden geserveerd, zijn dezelfde maaltijden die ook worden geserveerd op hun vluchten. Volgens de luchtvaartmaatschappij was daar namelijk vraag naar. Net zoals AirAsia vooral lowcostvluchten aanbiedt, zijn ook de maaltijden heel scherp geprijsd.

Santan

De rest van het menu werd samengesteld met gerechten uit bestemmingen van AirAsia, zoals de Filipijnen en Vietnam. Santan, de naam van het restaurant, is het Maleisische woord voor kokosmelk, een belangrijk ingrediënt voor veel lokale gerechten.

AirAsia wil het komende jaar nog vijf vestigingen openen, en mikt de volgende drie tot vijf jaar in totaal op zo’n honderd locaties die ze via franchise uit handen kunnen geven. ‘Onze droom is om een restaurant te openen op Times Square in New York’, zei ceo Tony Fernandes aan Reuters.