Kinderen 't Leer-rijk vinden kleren van de Sint terug

Schakkebroek

Herk-de-Stad - In de vrije basisschool ’t Leer-rijk van Schakkebroek kreeg de directeur op maandag 2 december een eigenaardig mailtje met een filmpje.

Toen de directeur het filmpje bekeek, was ze heel erg geschrokken. Het was van de Sint.

In dat filmpje vertelde de Sint dat hij zijn kleren kwijt was. Hij vroeg of de kinderen wilden helpen zoeken want hij kon toch moeilijk in zijn pyjama naar de school van Schakkebroek gaan.

Juf Gerda heeft onmiddellijk het filmpje doorgestuurd naar de leerkrachten, die het dan in de klassen hebben laten zien. Alle kinderen wilden graag meehelpen zoeken naar de kleren van de Sint.

Op donderdag 5 december kwam Sinterklaas in een trainingspak aan.

Gelukkig hadden de kinderen al zijn kleren teruggevonden en kon de Sint zijn gepaste kleren aandoen.

Zo werd het toch nog een fijn feest voor groot en klein!