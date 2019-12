David Beckham sponsort verlieslatend modelabel van Victoria Beckham

Het modelabel van Victoria Beckham (45) is voor het elfde jaar op rij alweer verlieslatend. Haar bedrijf Victoria Beckham Limited, kortweg VBL, draaide vorig jaar liefst 14,5 miljoen euro verlies. Haar echtgenoot David Beckham en enkele anonieme aandeelhouders pompten miljoenen in het imperium om het van de ondergang te redden.

Hoewel Victoria Beckham Limited vierhonderd winkels telt in vijftig landen en ze heel wat celebrities tot haar fanbasis en klantenbestand mag rekenen, maakte Victoria Beckham nog geen enkele keer winst sinds de lancering van haar merk in 2008. Integendeel zelfs. Het noteerde de voorbije elf jaar een totaal verlies van maar liefst 49,7 miljoen euro. Vorig jaar draaide het 14,5 miljoen euro verlies.

De onderneming probeerde het tij te keren door een eigen cosmeticalijn te lanceren, samen te werken met Reebok en prijsverlagingen door te voeren. Zonder succes, want vorig jaar daalden de verkoopcijfers met zestien procent. Volgens de Britse media heeft David Beckham de voorbije drie jaar al 25,5 miljoen euro in het noodlijdende bedrijf van zijn vrouw gepompt. Ook haar aandeelhouders zouden dit jaar al 17,7 miljoen euro vrijgemaakt hebben. Hun identiteit is niet vrijgegeven.

Victoria Beckham weigert voorlopig commentaar te geven. De CEO van VBL, Ralph Toledano, reageert wel. Hij beweert dat VBL te lijden heeft onder de dalende vraag naar luxekleding en -accessoires. “De cijfers liggen in lijn met de verwachtingen. Dus we zijn niet verrast. Ons doel is om zo snel mogelijk winst te maken.”