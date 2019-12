Peter Van de Veire ontwerpt samen met dochter vijf kerstkaartjes: “Haar tekeningen zeggen meer dan mijn woorden”

Radiopresentator Peter Van de Veire (48) en zijn dochter Jitske (26) hebben de handen in elkaar geslagen met webshop Tadaaz om samen vijf kerstkaarten te ontwerpen. De creatieve hand van Jitske in combinatie met de humoristische teksten van Peter leverden vijf eigenzinnige exemplaren op en geven een nieuwe betekenis aan de klassieke kerstkaart.

“De warme tekenstijl van mijn dochter Jitske samen met goede boodschappen zorgen voor een unieke kerst”, zegt Peter Van de Veire. “Ik wilde Jitske er absoluut bij omdat ze met haar tekeningen meer zegt dan met mijn paar woorden. Het is een combinatie die warmer is dan de baard van de Kerstman.”

Foto: Tadaaz

Ook Jitske is enthousiast over de samenwerking. “Ik had vaak het gevoel dat de gemiddelde kerstkaart maar één doelpubliek had, dus ik vond het een fijn om de horizon te verruimen. Maak er je eigen verhaal van, dat deden mijn papa en ik ook!.”

Om de horizon te verbreden koos Jitske om belangrijke maatschappelijke thema’s zoals seksualiteit en een positief zelfbeeld op een subtiele manier te verwerken in de kerstkaartjes. En zelfs aan de liefhebbers van huisdieren werd gedacht: voeg simpelweg de foto van je huisdier toe aan een van de kerstkaartjes.

Heb je geen inspiratie om er zelf nog een boodschap aan toe te voegen? Dan is het duo bereid je zelfs daarbij te helpen via een live-uitzending op Facebook op maandag 9 december om 19.00 uur.

Wie alvast een kaartje wil kopen, telt daar op de webshop van Tadaaz, afhankelijk van het aantal stuks en het ontwerp, tussen de 1,25 en 2,21 euro voor neer.

Foto: Tadaaz

Foto: Tadaaz

Foto: Tadaaz

Foto: Tadaaz