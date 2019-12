Steeds minder dikkedarmkankers door Vlaams bevolkingsonderzoek naar kanker

De bevolkingsonderzoeken naar kanker in Vlaanderen werpen hun vruchten af. Zo ligt het aantal gevorderde dikkedarmkankers in Vlaanderen voor het eerst lager dan voor de start van het bevolkingsonderzoek in 2013. Ook komen er minder vergevorderde borstkankers voor bij vrouwen die zich regelmatig laten screenen in vergelijking met vrouwen die nooit deelnemen. Zo blijkt uit het jaarrapport 2018 van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) en de Stichting Kankerregistratie in aanwezigheid van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke.