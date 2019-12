Vrijgesproken arts gaat volgens het gerecht een brug te ver: “Geen sprake van dwaling in arrest”

Dat Kris Permentier, de spoedarts die vorige week in beroep werd vrijgesproken voor de gifmoord op zijn echtgenote, de Belgische Staat voor de rechter wil slepen, is volgens het gerecht een brug te ver. “Het hof van beroep sprak hem vrij wegens twijfel, maar er is geen sprake van dwaling in het arrest, dat bovendien nog niet definitief is”, stellen gerechtelijke bronnen.