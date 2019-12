Liverpool-speler James Milner lacht met ‘planeet-Origi’: “Volgens mij had hij niet in de gaten dat hij de winnende goal gemaakt had”

Divock Origi, woensdagavond nog goed voor twee treffers bij Liverpool, blijkt naast het veld nogal een dromer te zijn. Tot hilariteit van zijn ploegmaats. Ploegmaat James Milner wijdde zelfs een paar pagina’s aan de Rode Duivel in zijn boek ‘Ask a footballer’. “Mijn leven zou beslist een stuk minder leuk geweest zijn als ik hem nooit ontmoet had.”

“Binnen onze ploeg zijn er waarschijnlijk geen meer tegengestelde karakters dan Div en ik. Hij is zo relaxed”, aldus Milner, die in Engeland een beetje naam heeft als een grijze muis, een controlefreak die alles braafjes volgens de regels doet. “Als iemand van ons wat vergeet op de bus of het vliegtuig, is het altijd Divock. Hoe kan ik gestresst rondlopen als die jongen gewoon rondzweeft op planeet Origi, superchill, lachend, een spoor van zijn bezittingen achterlatend?”, vraagt Milner zich af.

De middenvelder van Liverpool zegt soms zelfs niet zeker te zijn of de Rode Duivel wel weet wie de tegenstander is, of wat de stand is. “En dan komt hij het veld op, en valt hij perfect in. Dan denk je: hij was dus toch aan het luisteren. Eén ding moet ik hem wel nog vragen. Weet je nog dat hij vorig jaar in december in blessuretijd de winnende goal scoorde tegen Everton? Waarom haastte hij zich om de bal uit de netten te halen en terug naar de middenlijn te rennen? Ik geloof oprecht dat hij dacht dat we nog een keer moesten scoren om te winnen. Het zou me om eerlijk te zijn écht niet verbazen.”

Origi mocht woensdagavond nog eens in de basis starten voor Liverpool tegen Everton. Hij bedankte manager Jürgen Klopp met twee (knappe) goals in de 5-2-zege tegen The Toffees.