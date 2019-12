Stoffel Vandoorne: “Mercedes rekent op mijn ervaring”

Na een moeilijke periode in de Formule 1 stapte Stoffel Vandoorne vorig jaar over naar de Formule E en daar beleefde hij bij het nagelnieuwe HWA-team ook een moeilijk seizoen. In een gesprek met ‘Inside Electric’ kijkt Vandoorne hoopvol naar de toekomst.

Het verhaal van Stoffel Vandoorne in de Formule 1 hoeven we u niet meer in detail te vertellen. Hij kwam als supertalent de Formule 1 binnen bij McLaren maar die status heeft hij nooit kunnen bewijzen omdat de renstal uit Woking door de waarschijnlijk diepste crisis in haar bestaan ging. Vandoorne moest eind 2018 gedesillusioneerd de Formule 1 verlaten.

Het was Mercedes-baas Toto Wolff die hem een reddingsboei gooide door hem een plaats aan te bieden bij het nieuwe HWA Formule E-team, dat sinds dit seizoen door het leven gaat als fabrieksteam van Mercedes. Het laat zich al raden dat het eerste jaar bij een nieuw team nooit van een leien dakje loopt.

"Ik herinner me dat ik vorig seizoen in Saudi-Arabië was en we hadden geen idee wat we eigenlijk deden. De monteurs werkten tot vier of vijf uur 's morgens, ze hadden een uurtje slaap voordat ze de wedstrijddag in gingen," zei Vandoorne.

"We hebben enkele fouten gemaakt. Ik herinner me dat we in Santiago niet het einde van de pitlane in superpole haalden, waardoor onze ronde gediskwalificeerd werd. Het zijn gewoon kleine dingen die eigenlijk heel lastig zijn als je het kampioenschap nog nooit eerder hebt gedaan. Hopelijk hebben we daarvan kunnen leren.”

Dit jaar heeft het team de status van fabrieksteam en daar horen ook hogere verwachtingen bij. Vandoorne heeft er vertrouwen in want het grootste deel van het team is hetzelfde gebleven en zodoende hebben ze een jaar ervaring in de sport.

Hij vindt dat die ‘pijnlijke’ momenten van vorig seizoen noodzakelijk waren voor hemzelf en het team om vanaf nu door te stoten naar de top.

"Ik zou zeggen dat je elk weekend leert. De eerste races van vorig seizoen waren van beide kanten erg lastig. We hadden veel technische storingen en ik heb zelf een paar fouten gemaakt, een paar crashes die het leerproces van het team geen goed deden", aldus Vandoorne.

"We moesten die momenten doorlopen om echt een beetje te resetten en sterker terug te komen. Rome (waar Vandoorne als derde eindigde) was het eerste weekend dat we geen technische storingen hadden en meteen waren we bij de besten."

"Het was pijnlijk aan het begin, maar tegen het einde van het seizoen scoorden we constant punten en maakten we min of meer optimaal gebruik van het potentieel dat we hadden."

Sinds dit seizoen is Vandoorne gekoppeld aan de regerende F2-kampioen Nyck de Vries en hij heeft het gevoel dat Mercedes op hem rekent om zijn nieuwe teamgenoot en het team op sleeptouw te nemen.

"Ik heb nu een seizoen ervaring met het team en ze rekenen zeker op mij voor mijn feedback. Ik voel me verantwoordelijk om Nyck ook op snelheid te brengen, want het is geen gemakkelijk kampioenschap om binnen te komen en alle kleine trucjes te begrijpen", aldus Vandoorne.

"Ik realiseer me nu hoe anders het is in vergelijking met vorig jaar. Ook al had ik veel ervaring in de autosport met de F1, toch is de Formule E heel anders. Ik kan me nu op veel verschillende dingen richten in de Formule E, meer dingen dan toen ik begon in de serie."

