Op de Viséweg in Tongeren is donderdagochtend een auto tegen een schoolbus gereden. “De kinderen zijn geschrokken, maar gelukkig ongedeerd”, zegt juf Phaedra Willems.

Het ongeval gebeurde rond 9.15 uur. In de schoolbus zaten kinderen van een tweetalige immersieschool uit Glons in Bitsingen, vlak over de Waalse grens. “We waren met 26 leerlingen uit het vijfde en zesde ...