Nogal wat Genkenaars werden vannacht wakker door een trillende meubelen of een zachtjes schuddend bed. Oorzaak was een aardbeving met een kracht van 1.6 op de schaal van Richter.

“Ik werd wakker van een licht getril. De deur van de slaapkamer klapperde even, en ik dacht aan een forse windstoot. Ik maakte me nog de bedenking dat dit wel raar was, omdat er toch mist was, en dan ...