De politie Carma heeft maandag drie huiszoekingen uitgevoerd in Genk en Turnhout. Daarbij werd een cannabisplantage van 1.500 planten gevonden en twee Genkenaren zijn gearresteerd. Een van hen is aangehouden.

De politie Carma viel maandagvoormiddag binnen in de Kruishuisstraat in Turnhout, samen met de Turnhoutse collega’s. De huiszoeking paste in een lopend onderzoek naar drugsteelt. In het huis werden drie ...