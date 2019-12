Politie haalt ontvoerde jongen (9) aan handen en voeten weg bij moeder

Het zijn zonder meer trieste beelden. Aan handen en voeten werd een 9-jarige jongen woensdagochtend door de politie uit zijn huis in Oostende buiten gedragen, om aan zijn vader te worden toevertrouwd. Al te lang had een moeder een beslissing van een rechter naast zich neergelegd. Maar toch: kon dit voor deze jongen niet op een andere manier opgelost worden? “In België is geen wet die deze situatie regelt.”