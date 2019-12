Fendi lanceert geparfumeerde handtas

Het Italiaanse modehuis Fendi steekt een van zijn meest bekende ontwerpen, de ‘Baguette Bag’, in een nieuw kleedje. Of een nieuw geurtje. Want het modehuis komt met een geparfumeerde versie van de bekende handtas.

De ‘Baguette Bag’ was vooral in de jaren negentig niet weg te denken uit het straatbeeld. Maar de tas dook opnieuw op in de lente- en zomercollectie van 2019 en gaat sindsdien weer vlotjes over de toonbank. Om de belangstelling vast te houden, lanceert het modehuis nu een geparfumeerde variant: de FendiFrenisia-collectie.

Fendi slaat daarvoor de handen in elkaar met de Armeense parfumeur Francis Kurkdjian, die onder meer de iconische geur ‘Le Male’ voor Jean Paul Gaultier creëerde. Het leer van de tassen zal doordrenkt worden in de nieuwe geur, die geïnspireerd is op de essentie van Selleria-leer, dat Fendi vaak gebruikt in hun collecties. Als afwerking werd gekozen voor zoete toetsen van roos en vanille.

In totaal worden drie verschillende tassen ondergedompeld in de geur, die vier jaar houdbaar zou zijn. “Het is een tas met een eigen persoonlijkheid”, zegt ontwerpster Silvia Venturini aan de krant de Financial Times. “Het idee om ze een eigen geur te geven, voelt daardoor heel natuurlijk aan.”

De naam, ‘FendiFrenisia’, is dan weer een eerbetoon aan de overleden ontwerper Karl Lagerfeld, die het FF-monogram van het merk bedacht in de jaren zestig.