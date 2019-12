Thor Hasselt (2B) is de ploeg van de maand en in zes van de elf reeksen hebben we een nieuwe leider. Dat zijn de belangrijkste conclusies in ons referendum 'Speler van het Jaar' na de maand november.

Wim Mennes (RC Peer, 2A), Benjamin Crols (Heis, 4A) en Irma Everink (Membruggen, vrouwen tweede provinciale) stootten daarbij een ploegmaat van de troon, ook Bjorn De Bruyne (Ellikom, 4B), Tolga Ulupinar ...