Actrice Emma Stone kondigt verloving aan

Emma Stone heeft zelf geen Instagramaccount, maar de actrice kondigde haar verloving aan op de pagina van haar verloofde Dave McCary. Veel woorden maakte het koppel er verder niet aan vuil, de fonkelende ring aan de vinger van de actrice spreekt uiteindelijk voor zich.

Een foto met een fonkelende verlovingsring aan de vinger. Meer heeft Emma Stone niet nodig om haar verloving met schrijver Dave McCary bekend te maken. Het koppel hield hun relatie de voorbije twee jaar zoveel mogelijk uit de schijnwerpers. De actrice sprak er zelfs nauwelijks over tijdens interviews, maar in augustus maakte ze een uitzondering tijdens een gesprek met collega Jennifer Lawrence voor het modeblad Elle.

Zo vertelde de actrice dat ze er voor de allereerste keer klaar voor was om zich te binden. “Mijn perspectief op het gezinsleven is veranderd”, vertelde ze. “Als tiener wilde ik nooit trouwen of een gezin starten. Nu ik ouder word, besef ik dat ik wel wil trouwen, dat ik wel kinderen wil. Dertig worden heeft mij veranderd. Vreemd. In plaats van enkel mijn jeugddromen waar te willen maken, begin ik nu echt na te denken over wat ik als volwassene met mijn leven wil aanvangen.”