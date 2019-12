Dit is dé kleur van 2020 volgens Pantone

Of het nu je lentegarderobe, de muren van kinderkamer of de jurken van je bruidsmeisjes zijn: volgens het Amerikaanse kleureninstituut Pantone kleurt 2020 blauw.

Het klassieke blauw, bekend onder de code 19-4052 Classic Blue, is volgens het instituut een tijdloze tint, die elegant is in al zijn eenvoud. “De blauwe tint wekt vertrouwen en rust op en benadrukt ons verlangen naar een standvastige en betrouwbare basis waarop gebouwd kan worden. Anno 2019 leven we in een tijd die vertrouwen en geloof vereist en het is net dat vertrouwen dat deze blauwe tint uitdrukt.”

Nog een voordeel: de kans dat er al een blauw jurkje in je kast hangt is net iets groter dan mocht het roomgeel zijn.