Het gaat hard voor Seksuolotte: “Helaas zijn de dickpics ook vertienvoudigd”

Op maandag 16 december begint seksuologe Lotte Vanwezemael (27) aan haar finaleweek in ‘De Slimste Mens’. Haar doel: de eerste Limburger zijn die aan de haal gaat met de eindoverwinning. “Het leven dat mijn vriend en ik leiden, is in vergelijking met zes jaar geleden helemaal veranderd”, vertelt de Bocholtse.

Het is nog niet gebeurd voor Lotte Vanwezemael uit Kaulille, maar het is wel aan het gebeuren. Er is niet alleen haar nu al succesvolle passage in ‘De Slimste Mens’, maar ook nog steeds haar rubriek ...