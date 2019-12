Houston Rockets vechten nederlaag bij San Antonio aan na scheidsrechterlijke dwaling

De Houston Rockets hebben bij de NBA protest aangetekend tegen de 135-133 nederlaag na verlengingen dinsdag bij San Antonio. Dat bericht ESPN donderdag. Houston werd benadeeld door een scheidsrechterlijke fout bij een dunk van James Harden. De Rockets willen dat de NBA hen ofwel de zege toekent, ofwel de wedstrijd laat herspelen.

Met nog zeven minuten en vijftig seconden te spelen in het vierde kwart dunkte Harden de bal in het net, maar de bal ging er meteen weer uit. De scheidsrechters kenden de twee punten niet toe aan Houston, dat op dat moment nog ruimschoots leidde met 89-104. De fout zou onvermeld zijn gebleven, ware het niet dat de Spurs vervolgens een ongelooflijke inhaalrace in gang zetten en die succesvol konden afronden. Scheidsrechter James Capers gaf na afloop zijn fout al toe.

Toch is het lang niet zeker dat de NBA Houston zal volgen in haar eis. Een team in de NBA heeft dertig seconden om tijdens een wedstrijd een ‘challenge’ aan te vragen en zo een actie te herbekijken. Houston-coach Mike D’Antoni deed dat, volgens Capers, niet. D’Antoni verklaarde na de wedstrijd het tegendeel.

Er bestaat een precedent voor Houston in de NBA, waarbij de wedstrijd wel werd herspeeld. In maart 2008 speelden Miami en Atlanta de laatste 51,9 seconden van hun duel opnieuw, vier maanden nadat bleek dat Shaquille O’Neal onterecht werd uitgesloten.