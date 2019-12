Tom Waes over zijn legerdienst: “We werden een jaar gekloot en gekleineerd”

Tom Waes (51) heeft Kamp Waes met het nodige angstzweet ingeblikt. Alles was immers in handen van de Special Forces van het Belgisch leger, Waes en co moesten enkel filmen. Maar de opdrachten voor de deelnemers bleken loodzwaar. “De eerste opnamedag levert een slagveld op. En toen moesten er nog zeven afleveringen gemaakt worden.”