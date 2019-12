Leysen ziet geen plaats voor liberale premier in paarsgroene coalitie

Als het van Kamerlid Christian Leysen (Open Vld) afhangt, komt er beter geen liberale premier aan het hoofd van een eventuele paarsgroene coalitie. Hij vindt ook de tijd niet rijp om over te gaan naar een snelle paarsgroene formatie en pleit ervoor eerst N-VA-voorzitter Bart De Wever het veld in te sturen. Met dat laatste is Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) het eens.