Belgian Blades starten WK ijshockey met winst tegen gastland Bulgarije

De Belgian Blades, de Belgische ijshockeyvrouwen, konden zich woensdagavond geen betere start van hun WK-campagne inbeelden. In Sofia, in het bijzijn van zo’n 400 toeschouwers, wonnen ze hun eerste wedstrijd van de derde mondiale divisie met 4-2 tegen gastland Bulgarije.

Na amper 45 seconden scoorde Lotte De Guchtenaere op voorzet van Britt Vetters het eerste doelpunt van de Belgen. Nog geen twee minuten later knalde Liesa Bosmans opnieuw de puck in de Bulgaarse netten na een combinatie van Cato Boon en Ellen Clincke. Vervolgens sputterde de motor even. In de tweede periode slaagden de Bulgaren erin gelijke tred te houden na twee snelle tegendoelpunten. Halverwege lukte het Lotte De Guchtenaere toch echter opnieuw om de Bulgaarse goalie te verschalken. De Guchtenaere bekroonde haar avond in de 43ste minuut met een derde doelpunt en legde daarmee de 4-2 eindstand vast.

“We spelen een vlotte eerste twee minuten met twee snelle doelpunten”, legde bondscoach Sven Van Buren uit na afloop. “Daarna laten we ons een beetje vangen en zakken we af naar het niveau van Bulgarije waarvoor ik onze speelsters had gewaarschuwd. Onze volgende wedstrijd is tegen Zuid-Afrika, een geduchte tegenstander. Daartegen moeten we ons eigen spel blijven spelen en ons niveau handhaven. Positieve punt is dat we de mindere tweede periode toch op karakter zijn doorgesparteld en tegen het einde opnieuw scoren om uiteindelijk de wedstrijd in de derde periode helemaal af te maken met nog een vierde doelpunt. Deze wedstrijd kende een moeilijk verloop. Ik neem alvast een aantal werkpunten mee naar morgen die we tijdens de team briefing gaan bespreken. Eerste wedstrijd gewonnen, nog vier te gaan. We blijven focus op ons doel.”

De Belgische vrouwen spelen donderdag tegen Zuid-Afrika, dat woensdag met 11-4 verloor van Roemenië. Litouwen versloeg in de derde groepsmatch Hong Kong met 4-1.

Enkel de winnaar van de groep met zes landen speelt het volgende WK in divisie 2, in groep B.