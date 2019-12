NBA. LA Lakers en Milwaukee Bucks verstevigen hun kopposities

De LA Lakers en de Milwaukee Bucks hebben woensdagavond geen fout gemaakt in de NBA. De Lakers, de leiders in de westelijke divisie, wonnen met 96-121 bij Utah Jazz. De Bucks, aanvoerders van de oostelijke divisie, versloegen Detroit Pistons met 103-127.

Anthony Davis en LeBron James namen de Lakers weer bij de hand. Davis maakte 26 punten, James noteerde er twintig en gaf ook nog eens twaalf assists.

De Griek Giannis Antetokounmpo was in Detroit topschutter bij de Bucks met 35 punten. Hij pakte ook negen rebounds. Het was de dertiende zege op rij voor de ploeg uit Milwaukee.

Miami leed, een dag na de knappe zege bij titelhouder Toronto, een 112-93 nederlaag in Boston. Jimmy Butler was nochtans in uitstekende doen met 37 punten, maar de thuisploeg kon rekenen op een sterk aanvallend trio. Jaylen Brown (31 ptn), Kemba Walker (28 ptn) en Jaysom Tatum (19 ptn) waren allen goed bij schot. Boston is nu gedeeld tweede in het oosten, net voor Miami.

Voor Luka Doncic werd het een vrij ‘rustige’ avond in de thuisoverwinning van Dallas tegen Minnesota (121-114). De Sloveen scoorde toch nog 22 punten. Dwight Powell (24 ptn) en Kristaps Porzingis (19 ptn) deden de rest. Het was de vierde zege op rij voor de Mavericks.