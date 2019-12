Voor dood achtergelaten bouwvakker herkent zich in verhaallijn ‘De Twaalf’: “Te confronterend”

“Hey, dat is mijn verhaal.” Er ging een schok van herkenning door Basile Caisine (38) toen hij samen met een miljoen andere kijkers zondagavond in De Twaalf op Eén zag hoe een zwaargewonde illegaal tewerkgestelde bouwvakker aan een bushokje voor dood werd achtergelaten door zijn baas. Alleen sterft de man in de serie, en Basile overleefde de gruwel. “Iedereen spreekt me nu weer aan over mijn ongeval.”