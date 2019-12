F1-piloot na Brazilië-incident: "Klaar om terug te strijden met Max Verstappen"

Esteban Ocon maakt in 2020 zijn F1-comeback en laat weten dat hij er helemaal geen problemen mee heeft om wiel-aan-wiel gevechten te hebben met Max Verstappen. De twee kennen elkaar al van tijdens hun karting-periode en hadden vorig jaar in Brazilië een opmerkelijk incident waarbij het bijna op een gevecht uitdraaide.

Na een jaar aan de zijlijn gestaan te hebben bij Mercedes mocht Esteban Ocon tijdens de bandentest van Pirelli in Abu Dhabi kennis maken met zijn nieuwe team Renault. Helemaal onbekend is de jonge Fransman echter niet bij Renault want hij was als junior-rijder verbonden aan het team uit Enstone toen het nog als Lotus door het leven ging.

Hij mocht de banden van 2019 aan de tand voelen en hij mocht al eens proeven van het rubber dat voorzien is voor volgend seizoen. “Ik kan op dit moment niet zeggen dat het dag en nacht verschil is maar ik wil niet in details treden,” aldus Ocon.

"Ik kon niet wachten om mijn eerste dagen in het geel te beginnen na een jaar dat voor mij niet gemakkelijk was. Het is lang en moeilijk geweest. Vooral aan het begin van het seizoen, toen er niet veel aan de gang was op het gebied van besprekingen voor 2020."

"Ik heb veel in de schaduw gewerkt. Ik was altijd in de fabriek, in de simulator of met de ontwerpers. Uiteindelijk stopte het niet,” onthulde Ocon.

De Fransman laat weten dat hij ernaar uitkijkt om weer wiel aan wiel te gaan met Max Verstappen zoals ze dat eigenlijk hun hele autosport-carrière al hebben gedaan.

We herinneren ons allemaal nog wel het incident in Brazilië vorig jaar toen Ocon Verstappen aantikte toen hij de Fransman op een ronde wou zetten en op die manier een overwinning door de neus geboord zag.

Het kwam toen ook tot een incident na afloop van de race, waarbij Verstappen richting Ocon ging en hij net niet met de Fransman op de vuist ging.

"Ik ben blij dat ik weer met alle coureurs kan racen", vertelt Ocon aan de krant 'Le Figaro.' "Het is waar dat ik mijn hele carrière met Max in gevecht ben geweest, maar wat er vorig jaar in Brazilië is gebeurd, was een groot, groot ding aan de buitenkant, maar niet zo ernstig aan de binnenkant."

"Ondanks wat er gebeurd is, hebben we respect voor elkaar. De pagina is omgedraaid en we zullen de strijd met elkaar weer aangaan op het circuit," besluit Ocon.

