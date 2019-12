Plots moest papa Cooke de avontuurtjes van zijn zoon aanhoren in ‘De slimste mens’

André Hazes Jr. verscheen vanavond ten tonele in De slimste mens, en dat zullen we geweten hebben. De Nederlandse zanger vroeg zich af of hij, die meer spijbelde dan studeerde, nog wat kennis van zijn schooltijd had opgeslagen. Hij blijft natuurlijk de enige Hazes met een diploma. Verder bracht jurylid James Cooke een speciale gast mee: zijn vader Donald, die mocht toezien hoe zijn zoon opnieuw één van zijn romantische avontuurtjes uit de doeken deed.