Remco Evenepoel wint Kristallen fiets: “Ik sta te trillen op mijn benen”

Remco Evenepoelheeft de Kristallen Fiets gewonnen, een prijs die woensdag werd uitgereikt door de krant Het Laatste Nieuws. Het 19-jarig toptalent van Deceuninck-Quick-Step won voor ploegmaat Philippe Gilbert en Wout van Aert. Hij is de jongste winnaar in de geschiedenis.

De Kristallen Fiets is een verkiezing georganiseerd door de krant Het Laatste Nieuws. De trofee wordt uitgereikt door een kennersjury van journalisten (schrijvende pers, audiovisuele en nieuwe media), de verschillende ex-laureaten (onder wie Andrei Tchmil, Johan Museeuw, Peter Van Petegem, Philippe Gilbert, Tom Boonen, Sven Nys en Greg Van Avermaet), een delegatie van Belgian Cycling, de verschillende bondscoaches en ruim 40 wielercoryfeeën en oude gloriën. Daarbij onder meer Eddy Merckx, Rik Van Looy, Roger De Vlaeminck, Etienne De Wilde, Roland Liboton, Freddy Maertens, Eric Vanderaerden, Johan De Muynck en Lucien Van Impe.

Evenepoel volgt op de erelijst Victor Campenaerts op, die deze keer ook bij de genomineerden was, vooral dankzij zijn werelduurrecord, maar naast de hoofdprijs greep. Evenepoel is de jongste winnaar in de geschiedenis van de Kristallen Fiets. Enkele weken terug moest hij nog vrede nemen met een tweede plaats in de verkiezing van de Flandrien, georganiseerd door Het Nieuwsblad, waarin Wout van Aert hem toen met één punt klopte.

De 19-jarige Evenepoel koerste het voorbije seizoen zijn eerste wedstrijden bij de profs en bracht onder meer de Ronde van België, de Clasica San Sebastian en het EK tijdrijden op zijn naam. Voorts snelde hij naar zilver op het WK tijdrijden, waarin enkel Rohan Dennis te sterk was.

Recordhouder van de Kristallen Fiets is Johan Museeuw (1993, 1995, 1996, 1997 en 2002) met vijf trofeeën. Philippe Gilbert (2008, 2009, 2010, 2011), Tom Boonen (2004, 2005, 2006, 2012) en Greg Van Avermaet (2014, 2015, 2016, 2017) hebben elk vier Kristallen Fietsen in de prijzenkast.

“Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht”

“Ik sta te trillen op mijn benen”, reageerde Evenepoel emotioneel toen hij de trofee uit handen kreeg van Eddy Merckx. “Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. Ik las de commentaren en tegenstanders en voelde dat het nog een beetje te vroeg was. Deze trofee is zeker ook een deel dankzij Patrick Lefevere en de ploegmaats. De trofee zou een taart moeten zijn waarvan je voor elke ploegmaat een stukje van kan afsnijden. Het is een heel zwaar jaar geweest. Veel verwachtingen en veel druk. In het midden is het even zeer slecht gegaan, maar daar heb ik uit geleerd. Ik wil er in 2020 een onvergetelijk jaar van maken met the Wolfpack.”

Sanne Cant wint bij de vrouwen

Sanne Cant (IKO Isolatie-Crelan) won bij de vrouwen, een prijs die voor de vierde keer werd uitgereikt. Voor Cant is het haar eerste Kristallen Fiets, nadat ze al twee keer tweede werd. In 2016 won Jolien D’hoore de eerste editie. Dit keer is Sanne Cant aan het feest na verschillende ereplaatsen in dit klassement. De Lilse werd het voorbije seizoen voor de derde keer wereldkampioene veldrijden.

Foto: BELGA

Bij de beloften topten Ilan Van Wilder en Mauri Vansevenant de lijstjes. Het was Ilan Van Wilder (foto), onder meer derde in het eindklassement van de Ronde van de Toekomst, die het uiteindelijk haalde voor de West-Vlaming. Volgend seizoen koerst de belofte bij de profs van Sunweb.

Foto: BELGA

De prijs van beste ploegleider/manager/coach van het jaar ging naar Patrick Lefevere, die met zijn Deceuninck - Quick-Step 68 zeges boekte het voorbije seizoen. Het is voor de West-Vlaming al zijn zevende Kristallen Fiets in zijn carrière, al moest hij de eerste trofee wel delen met Johan Bruyneel in 2000. Hij haalde het voor Kristof De Kegel van Corendon-Circus, trainer van onder meer Mathieu van der Poel.

Foto: BELGA

De Kristallen Zweetdruppel, verkozen door het publiek via de website van Het Laatste Nieuws, ging andermaal naar iemand van Deceuninck - Quick-Step. Tim Declercq volgt zichzelf op de erelijst op.

Uitslag:

1. Remco Evenepoel 678 ptn

2. Philippe Gilbert 538

3. Wout van Aert 512

4. Victor Campenaerts 370

5. Thomas De Gendt 190

6. Dylan Teuns 118

7. Greg Van Avermaet 100

8. Tim Merlier 46

9. Toon Aerts 32

10. Laurens De Plus 20

11. Eli Iserbyt 18

12. Tim Wellens 14

13. Yves Lampaert 12

14. Oliver Naesen 10

. Bjorg Lambrecht 10

. Tiesj Benoot 10

. Jens Schuermans 10

18. Jasper De Buyst 8

19. Dries De Bondt 6

. Jasper Philipsen 6

21. Jasper Stuyven 4

. Edward Theuns 4

. Jelle Wallays 4

24. Lionel Taminiaux 2

. Kenny De Ketele 2

. Amaury Capiot 2

Vrouwen:

1. Sanne Cant 684 ptn

2. Sofie De Vuyst 402

. Lotte Kopecky 402

4. Jolien D’Hoore 364

5. Julie De Wilde 272

6. Jesse Vandenbulcke 150

7. Githa Michiels 82

8. Julie Van de Velde 78

9. Nicky Degrendele 58

10. Shari Bossuyt 52

11. Ellen Van Loy 42

12. Ann-Sophie Duyck 30

13. Alana Castrique 28

14. Annelies Dom 22

15. Valerie Demey 18

16. Kelly Druyts 16

17. Kaat Hannes 14

18. Alice Pirard 4

19. Emeline Detilleux 2

. Gilke Croket 2

Beloften:

1. Ilan Van Wilder 552 ptn

2. Mauri Vansevenant 542

3. Eli Iserbyt 274

4. Florian Vermeersch 212

5. Viktor Verschaeve 120

6. Lukas Malezsewski 118

7. Brent Van Moer 108

8. Thibau Nys 102

9. Witse Meeussen 62

10. Jasper De Plus 60

11. Fabio Van den Bossche 58

12. Rune Herregodts 46

13. Gilles De Wilde 40

14. Sylvain Moniquet 38

15. Arnaud De Lie 36

. Sander De Pestel 36

17. Ryan Cortjens 34

18. Arne Marit 30

19. Jens Reynders 28

20. Sébastien Grignard 24

21. Gerben Thijssen 12

. Timo Kielich 12

. Jules Heters 12

. Kobe Goossens 12

. Siebe Deweirdt 12

. Jonas Castrique 12 µ

27. Tomas De Neve 10

. Tijl De Decker 10

. Tuur Deprez 10

. Jago Willems 10

31. Lars Van Ryckeghem 8

. Maximilien Picoux 8

. Simon Dehairs 8

. Théo Bonnet 8

. Loran Cassaert 8

36. Cédric Beullens 6

. Vito Braet 6

. Glenn Debruyne 6

. Jasper Dejaegher 6

. Tom Paquot 6

. Brent Van Mulders 6

. Stan Van Tricht 6

. Wesley Vercamst 6

44. Jarne Van de Paar 4

. Tibo Nevens 4

. Sander Elen 4

. Milan Fretin 4

. Dries De Pooter 4

. Arthur De Jaeger 4

. Gil D’Heygere 4

51. Laurens Huys 2

. Laurenz Rex 2

. Maxim Van Gils 2

Ploegleider/Coach/Teammanager:

1. Patrick Lefevere 582 ptn

2. Christoph Roodhooft 330

3. Tom Steels 312

4. Kevin De Weert 214

5. Kristof De Kegel 170

6. Axel Merckx 108

7. Sven Vanthourenhout 104

8. Marc Sergeant 88

. Marc Lamberts 88

10. Rik Verbrugghe 70

11. John Lelangue 66

12. Walter Planckaert 56

13. Ludwig Willems 54

14. Sven Nys 52

15. Wilfried Peeters 50

16. Hilaire Van der Schueren 40

17. Filip Meirhaeghe 36

18. Carlo Bomans 32

. Mario De Clercq 32

20. Christophe Brandt 26

. Gianni Meersman 26

22. Paul Van Den Bosch 20

23. Klaas Lodewyck 18

24. Rik Van Slycke 16

25. Kurt Van De Wouwer 14

. Herman Frison 14

27. Jurgen Mettepenningen 12

28. Mario Aerts 10

. Frederik Willems 10

30. Hans De Clercq 4