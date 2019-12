Vlaams Parlement keurt klimaatresolutie goed

Het Vlaams Parlement heeft woensdag een klimaatresolutie goedgekeurd. Tegen de achtergrond van de VN-Klimaatconferentie (COP25) in Madrid en in afwachting van een goedgekeurd Vlaams Energie- en Klimaatplan dringt het Vlaams Parlement er bij de regering op aan om in Madrid “een haalbare, betaalbare en bottom-up Europese ambitieverhoging voor 2030 te bepleiten” en mee te zorgen voor een versterkte internationale klimaatfinanciering. Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD stemden voor de resolutie, oppositiepartijen PVDA en Vlaams Belang stemden tegen en sp.a en Groen onthielden zich.