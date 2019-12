Vijftien Russische spionnen hebben de Franse Alpen gebruikt als uitvalsbasis voor operaties in heel Europa. Dat schrijft de Franse krant Le Monde in zijn editie van donderdag. Volgens de krant hebben Franse, Britse en Zwitserse contraspionagediensten de praktijken ontdekt.

Le Monde meldt dat de 15 officieren van de Russische militaire inlichtingendiensten (GROe), gespecialiseerd in onder meer moorden, sinds 2014 in Europa circuleren. Hun laatste passage in Frankrijk zou ...