Donald Trump niet onder de indruk van impeachmentonderzoek : “Rapport is waardeloos”

De Amerikaanse president Donald Trump beschrijft het onderzoeksrapport van de Commissie voor de Inlichtingendiensten van het Huis van Afgevaardigden over zijn mogelijk machtsmisbruik als “waardeloos”. De Democraten in de commissie hadden dinsdag meegedeeld over “overweldigende bewijzen” te beschikken dat de Republikeinse president zich aan machtsmisbruik heeft bezondigd door buitenlandse inmenging na te streven in de presidentsverkiezingen van volgend jaar.