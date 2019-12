VBO kritisch voor nota van Magnette: “Geen aandacht aan grootste deel van de economie”

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) heeft woensdag opnieuw gepleit voor de snelle vorming van een federale regering met een beperkt programma. De nota van informateur Paul Magnette (PS) gaat volgens gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans niet in de goede richting. “Een informateursnota van om en bij de zeventig pagina’s die geen aandacht schenkt aan het grootste deel van de economie dat werk creëert, investeert in R&D en exporteert, is onvoldragen en slaat de bal compleet mis.”