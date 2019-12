Een nieuwe Europese wet slaat de Haspengouwse perentelers met verstomming. Omdat de maatregelen tegen het zeer besmettelijke bacterievuur worden opgeheven, komt de export naar China in het gedrang.

Bacterievuur – ook wel gekend als perenvuur – is een plantenziekte die in de juiste omstandigheden snel een epidemie kan worden. Daardoor geldt in België al sinds de jaren 80 een wet die particulieren ...