Brees ‘cultuurmonument’ Phina Stockmans overleden

Bree -

Afgelopen maandag is het Breese ‘cultuurmonument’ Phina Stockmans op 91-jarige leeftijd overleden thuis overleden. Phina Dirix -zoals haar meisjesnaam luidde- was vooral bekend in carnavalsmiddens, maar stichtte ook de Breese tafeltennisclub Meteor en was 30 jaar lang voorzitter bij de Koninklijke Katholieke Breese Turnkring.