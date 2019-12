Nobelprijswinnaar Desmond Tutu in ziekenhuis opgenomen

De Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactivist en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede Desmond Tutu is in het ziekenhuis opgenomen voor een “hardnekkige infectie”. Dat heeft zijn echtgenote woensdag gemeld.

De 88-jarige vroegere anglicaanse aartsbisschop werd in de afgelopen jaren al verschillende keren opgenomen in het ziekenhuis voor gelijkaardige symptomen, aldus Leah Tutu in een mededeling. Desmond Tutu lijdt sinds 1997 bovendien aan prostaatkanker.

Tutu kreeg de Nobelprijs voor de Vrede in 1984 voor zijn acties tegen het racistische apartheidsregime in Zuid-Afrika. Na de afschaffing ervan in 1994 en de democratische transitie die Nelson Mandela aan de macht bracht, werd hij de voorzitter van de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie.