De Kamercommmissie Landsverdediging heeft woensdag een wetsvoorstel van Vlaams Belang goedgekeurd dat de minister van Defensie verplicht om elk jaar een verslag in te dienen over de naleving van de taalwetgeving in het leger. Naast Vlaams Belang stemden N-VA en CD&V-parlementslid Hendrik Bogaert voor de tekst.

Een verslag over de naleving van de taalwetgeving in het leger is nu al verplicht, maar in de feiten legt de minister dat verslag pas zeer laat neer. Zo werd het verslag over het jaar ...