Assita Kanko bezoekt Malta na moord op journaliste: “Veel vragen onbeantwoord”

Assita Kanko (N-VA) heeft samen met enkele andere leden van het Europees Parlement een bezoek gebracht aan Malta, in het kader van de recente ontwikkelingen in het onderzoek naar de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia. De parlementaire ad-hocdelegatie ontmoette er premier Joseph Muscat - die eerder aangekondigd heeft te zullen opstappen - maar ook president George Vella, de procureur-generaal, ngo’s, journalisten en familieleden van Caruana Galizia. “Er zijn heel wat ernstige vragen opgedoken. Vragen die nog onbeantwoord zijn gebleven”, zegt Kanko woensdag.

De zevenkoppige delegatie was dinsdag en woensdag in Malta. “De media voelen zich geïntimideerd en het vertrouwen van burgers in hun regering is geschokt”, kon Kanko er vaststellen. Caruana Galizia werd ...