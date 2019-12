Maasmechelen -

“We leven nog. Zeiden we tegen elkaar na de home invasion. Maar dat was het dan ook. Ze deden ons pijn tot op het bot”, beschreef het koppel W. (54) en B. (41), de toenmalige overvallen bewoners van kasteel Vilain XIIII in Leut. “Het getuigde van een intrinsieke slechtheid.”