Je hebt oversized tassen… en dan kom je dit tegen in New York

In de wereld van de accessoires waren mini-handtassen in 2019 een trend, maar nu we richting 2020 gaan mag het weer groter. Héél groot, zo blijkt uit een videootje dat modemerk Opening Ceremony heet gedeeld. Daarin zien we een vrouw met een gigantische shopper, die haar bijna verhindert om in de metro binnen te gaan.

Op dinsdag zag Nicolas Heller, een bekende New Yorkse Instagrammer die de bijzonderheden in zijn stad deelt met 260.000 volgers, een enorm grote tas met een vrouwtje achter. Het gaat om een gele tas die de overtreffende trap lijkt van oversized met de merknaam van het Amerikaanse Opening Ceremony op. De tas leek leeg, waardoor de schouder van de vrouw het niet zwaar had. De omvang van het accessoire verhinderde echter wel bijna om door de poortjes richting metrostel te wandelen.

“Worden accessoires groter of worden wij gewoon kleiner?”, grapte Heller in het bijschrift. Het merk zelf heeft de Instagram-post gezien, gedeeld en kondigt aan dat deze tas met de allures van XXL-opblaasspeelgoed binnenkort deel zal uitmaken van het assortiment. Intussen trok modeblad Vogue op onderzoek uit en schrijft het dat de tas verkrijgbaar zal zijn in geel en zwart voor 88 euro.

Het is niet het eerste merk dat in 2020 inzet op omvangrijke tassen waarmee men je van ver ziet afkomen. Ook Sies Marjan en Jacquemus pakken het in het komende voorjaar - letterlijk - groots aan.