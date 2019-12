Donald Trump annuleert persconferentie en reageert op roddelende wereldleiders

Donald Trump kan er niet mee lachen dat de Canadese premier Justin Trudeau achter zijn rug over hem roddelt met andere wereldleiders. “Trudeau is een hypocriet”, reageert de Amerikaanse president op een uitgelekte video van een roddelende Trudeau. Hij annuleert ook een geplande persconferentie.

Op de uitgelekte beelden was te zien hoe Trudeau het tegen de Franse president Macron, de Britse premier Boris Johnson, de Nederlandse premier Mark Rutte en prinses Anne over Trump had. “Hij was te laat ...