Nieuwe defensieminister in lopende zaken Goffin leert legerstaf kennen

Na Steven Vandeput (N-VA), Sander Loones (N-VA) en Didier Reynders (MR) was het woensdagmiddag de beurt aan Philippe Goffin (MR) om in het hoofdkwartier van Defensie in Evere kennis te maken met de generale staf. Net als zijn voorganger is hij minister van Defensie in lopende zaken. Bij zijn bezoek wees Goffin op de noodzaak om zo snel mogelijk een nieuwe regering te hebben “met een defensieminister met volle bevoegdheden, want de uitdagingen van defensie zijn belangrijk”.