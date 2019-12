TREND. Pareltjes in je haar

Met de eindejaarsperiode in het vooruitzicht kan de zoektocht naar de gewenste outfit beginnen. Maar hoe maak je jouw haar feestelijk? Aan trends op de catwalk én Instagram te zien, wordt een look dit jaar party proof met pareltjes in je haar.

Of je het nu aanpakt met een haaraccessoire in de vorm van een diadeem of speldje: parels in je lokken, duidelijk of subtiel, zijn een trend. Bij Chanel droegen de modellen een haarspeld met de merknaam in parelvorm in hun haar, terwijl Simone Rocha en Vivetta inzetten op heuse diadeems en haarbanden met een volle rij parels.

Op Instagram leeft de trend voort. Ook daar duiken veel coupes val lokken met parels op, al is de aanpak vaak iets creatiever dan beroemde designers. Parels van verschillende groottes op schuivertjes, creëren een zekere nonchalance in je coupe. Zelf heel handig? Waarom dan niet gewoon kleine, witte kerstballetjes op een schuivertje lijmen om een vlecht, staart, opsteek- of krullenkapsel een feestelijke update te geven..

Het leuke aan deze trend, is dat iedereen ermee kan experimenteren: ook als je dun, kort haar hebt. Kies je voor speldjes met parels, dan kun je ze strategisch schuiven ter hoogte van je ogen en jukbeenderen, om deze zones in je gelaat te benadrukken. En houd je vooral niet in: overdrijven mag, ook nog na de feesten.