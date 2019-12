Florine Gaspard en Lander Hendrickx sneuvelen in de reeksen op EK zwemmen kortebaan

Florine Gaspard (50m schoolslag) en Lander Hendrickx (400m vrije slag) zijn er woensdag op de eerste dag van het EK kortebaanzwemmen in Glasgow niet in geslaagd de reeksen te overleven.

De zeventienjarige Gaspard werd zevende in de vijfde reeks van de 50m schoolslag in 30.74 (persoonlijk record: 30.54). Ze eindigde als twintigste (op vijftig deelneemsters) en is voorlopig eerste reserve voor de halve finales. De veertienjarige Italiaanse Benedetta Pilato won de reeks van Gaspard in 29.62, een nieuw wereldrecord bij de junioren.

De 25-jarige Hendrickx werd negende in de vierde reeks van de 400m vrije slag in 3:46.61 (persoonlijk record: 3:43.33), de dertigste chrono op 44 deelnemers. De Italiaan Gabrielee Deti domineerde de heats in 3:38.16.

Er nemen slechts vier Belgen deel aan dit EK kortebaanzwemmen. Naast Gaspard en Hendrickx duiken ook Pieter Timmers en Valentine Dumont de komende dagen nog in het bad.