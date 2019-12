PXL-studenten in internationale sferen

Diepenbeek - Studenten een hele week lang onderdompelen in internationale activiteiten om hun geest te openen voor wat er leeft in de rest van de wereld: dat is het doel van de Internationale Week bij PXL-Green & Tech.

“Een infoavond met getuigenissen over buitenlandse stages, een internationale quiz, lezingen, documentaires: elke dag staat er wel iets op het programma”, aldus Marleen Schepers, departementshoofd PXL-Green & Tech. “Dat is ook belangrijk, want een open, internationale mindset maakt deel uit het van PXL-DNA, onze X-factor die we bij alle studenten willen stimuleren.”

“Elke dag zetten we een ander werelddeel in de kijker. Ons studentenrestaurant doet ook mee en serveert deze week gerechten uit de wereldkeuken.”

De internationale quiz op dinsdagavond trok opvallend veel deelnemers en werd gewonnen door het team De Mandarijnen, bestaande uit Lies Coenen (Borgloon), Astrid Vanhoutte (Zonhoven), Claire Van Dael (Bree) en Marie Hannaert (Zemst), allen PXL-studenten Biotechnologie.

Vrijdag komt de Sint nog op bezoek en wordt de Internationale Week feestelijk afgesloten.